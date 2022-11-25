В Новосибирской области дошло до суда уголовное дело о незаконном обороте оружия

Уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ дошло до суда в Новосибирской области. Фото: УФСБ по НСО

Уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ дошло до суда в Новосибирской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Героем» криминальной истории стал 60-летний сибиряк. Мужчина хранил и изготавливал огнестрельное оружие в своем гараже. В этом же помещении новосибирец незаконно хранил взрывчатые вещества, а именно дымный и бездымный порох, общей массой 0,6 килограмма.

В его «коллекцию» входили 11 единиц огнестрельного оружия, 52 основные части для него, а также более тысячи боеприпасов.

− Следствие установило, что в период противоправной деятельности мужчина незаконно изготовил 16 единиц огнестрельного оружия, не менее 11 единиц его основных частей, а также произвел незаконный ремонт указанных устройств, − рассказали в МВД.

Помогал ему в этом 34-летний знакомый. В дальнейшем сибиряки планировали сбыть самодельный обрез двуствольного ружья по типу дуэльных пистолетов.

Более того, вместе с другим знакомым 60-летний владелец подпольной мастерской незаконно изготовили ствол с нарезным каналом, автомат Калашникова и пистолет-пулемет. В общей сложности было совершено 12 эпизодов преступлений.

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества изъяли из незаконного оборота. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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