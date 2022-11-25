В Новосибирске на стадионе «Чкаловец» заработали два катка. Фото: пресс-служба МАУ «Стадион».

В Новосибирске на стадионе «Чкаловец» заработали два катка. Лед залили на половине футбольного поля и на хоккейной коробке.

— По понедельникам каток работает с 15. 00 до 21. 00. В остальные дни с 11. 00 до 21. 00 (без технического перерыва). Стоимость проката коньков, аренды хоккейной коробки, а также другую дополнительную информацию можно получить по телефону: 252-00-84, — сообщили в пресс-службе МАУ «Стадион».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, какие катки будут залиты в городе зимой 2022-2023 года.

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