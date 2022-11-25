Новосибирского полицейского, арестованного за организацию незаконной миграции, отстранили от службы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирского полицейского, арестованного за организацию незаконной миграции, отстранили от службы. Если его вина будет доказана, сотрудника уволят.
— В настоящее время сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание по закону, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — пояснили КП-Новосибирск в МВД.
Напомним, сейчас специалист-эксперт отдела по вопросам миграции отделения МВД находится под домашним арестом до 16 января 2023 года.
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