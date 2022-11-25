Вечером 25 ноября Новосибирск сковали 8-балльные пробки

Заторы образовались на центральных улицах города. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в пятницу, 25 ноября, Новосибирск сковали 8-балльные пробки. По данным сервиса Яндекс. Карты, заторы образовались на центральных улицах города.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Добролюбова, Кирова, Военная, Красный проспект, Орджоникидзе, Ядринцевская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Фрунзе, Нарымская, Гоголя, Кропоткина, Дуси Ковальчук, Танковая, Писемского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Выставочкая, Ватутина, Немировича-Данченко, Пархоменко, Титова, Степная, Широкая, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мостам в сторону левого берега.

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