В Новосибирске грузовик столкнулся с легковушкой и перегородил проезд

На улице Фабричной произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В пятницу, 25 ноября, на улице Фабричной произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения большегруз развернуло поперек дороги.

Как сообщили в группе АСТ-54, грузовик столкнулся с автомобилем марки Mitsubishi Outlander. Движение затруднено в сторону площади инженера Будагова.

Как рассказывают очевидцы, большегруз заблокировал несколько полос. По данным сервиса 2ГИС, улица Фабричная до сих пор скована пробками. Автовладельцы оставляют гневные комментарии на карте и интересуются, почему машины не едут.

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