Жительниц Новосибирской области наградили за материнскую доблесть

В Новосибирской области женщинам вручили награды «За материнскую доблесть». Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области женщинам вручили награды «За материнскую доблесть». В этом году памятный знак получила 21 сибирячка. А всего в регионе с 2008 года такой знак отличия получили уже больше 1200 женщин.

— Есть такая фраза — «труд матери». Но это высочайшая ответственность, человеческий долг, порыв души — не просто дать возможность маленькому человеку увидеть свет, но и почувствовать радость жизни. Все наши самые лучшие воспоминания связаны с детством, с родителями, с мамой, — отметил на церемонии вручения губернатор региона Андрей Травников.

Среди награжденных сегодня женщин 14 воспитывают пять детей, пять женщин — с шестью детьми, мама из Татарского района воспитывает семерых детей, а из Искитимского — восьмерых.

Губернатор региона также поблагодарил те многодетные семьи, которые приняли детей Донбасса, подарив им шанс на счастливое детство.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске в преддверии 8 марта также наградили многодетных матерей. 11 женщин, которые воспитывают 5 и более детей, получили почетный знак отличия «За материнскую доблесть». Знаки отличия получили 9 мам, которые воспитывают 5 детей, и 2 женщины с 6 детьми. Проживают сибирячки в 7 районах и городах Новосибирской области. Возраст самой молодой из них- 36 лет.

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