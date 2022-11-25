На трассе под Новосибирском от холода заглох автобус с 19 детьми

В Новосибирской области на трассе от сильного холода заглох автобус, где ехала детская хоккейная команда. Фото: «Сибуправтодор»
В Новосибирской области на трассе от сильного холода заглох автобус, где ехала детская хоккейная команда. Инцидент произошел в пятницу, 25 ноября.
— Автобус аварийно остановился из-за перемерзания топлива. Он перевозил детскую хоккейную команду, направлявшуюся из Бердска в Татарск. 19 детей вместе с сопровождающими перевезли в ближайшее кафе, оттуда силами спасательных служб они были доставлены в город Каргат и продолжат свой путь на поезде, — пояснили в пресс-службе «Сибуправтодор».
Поскольку автобус отогреть прямо на дороге не удалось, его отбуксировали на безопасную стоянку.
Сильные холода жителей Новосибирской области ждут и в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, на выходных 26 и 27 ноября температура воздуха может опуститься вплоть до -40.
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