«Фабрика научного кино» появится в Академпарке при участии АИР

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Фабрика будет работать в формате Центра коллективного пользования. В состав комплекса войдут съемочный павильон цифрового погружения – цилиндр диаметром 30 метров и высотой 10 метров. Также в составе комплекса - производственная техническая студия, студия инженерных решений, сервисы проката оборудования и студия цифрового производства (рендерферма).

- Уверен, проект привлечёт внимание многих резидентов Академпарка, ведь в их числе немало ИТ-компаний, создающих программное обеспечение, применяемое для создания VR-продуктов. К тому же по соседству мы построим новый центр обработки данных, и его возможности будут также использоваться для работы с продуктами, создаваемыми на «Фабрике научного кино». Наконец, павильон планируется использовать и для проведения концертов, интерактивных шоу, виртуальных экскурсий, - рассказал генеральный директор Технопарка новосибирского Академгородка Дмитрий Верховод.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов отметил, что идея создания «Фабрики научного кино» в Новосибирске была поддержана губернатором региона Андреем Травниковым.

- Фабрика научного кино» будет своего рода Центром коллективного пользования для компаний, работающих в сфере медиа и киноиндустрии. АИР приобретет оборудование для проекта, перечень которого будет составлен совместно с компаниями – ведущими представителями киноиндустрии страны. Стоимость оборудования для оснащения «Фабрики научного кино» по самым предварительным подсчетам составит порядка 150 млн рублей. Мы рассчитываем, что с созданием такого медиапарка регион сможет получить государственные заказы на создание научного кино, - добавил Александр Зырянов.

Проект планируется реализовать за три года. Площадь комплекса составит порядка 1,5 тыс. кв. метров.