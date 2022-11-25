В Новосибирске обсудят требования к содержанию домашних животных

Требования к содержанию домашних животных обсудят с жителями Новосибирска.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Требования к содержанию домашних животных обсудят с жителями Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии города.
Речь идет о проекте «Концепции дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории НСО». Там прописаны обязанности, возложенные на хозяев питомцев.
Общественные обсуждения состоятся в 15:00 в понедельник, 28 ноября. Встреча пройдет по адресу улица Трудовая, 1 в зале заседаний на первом этаже. На ней может присутствовать любой желающий.
При разработке проекта власти старались учитывать замечания и предложения, поступившие от новосибирцев через портал «Госуслуг». Над изменениями работали представители комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания НСО.
В проекте указано, что хозяин обязан своевременно убирать за питомцем. Еще одно требование − выгуливать животное на поводке, если они находятся в городе.
− Допускается выгул без поводка на территории вне населенных пунктов, − говорится в документе.
Интересно, что на каждого человека установлена определенная норма количества домашних животных. Так, один сибиряк не может иметь более пяти крупных собак, более восьми мелких или более десяти кошек.
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