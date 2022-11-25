Пора греться на Северном полюсе: в Новосибирской области ударят морозы до -40

В Новосибирскую область под конец рабочей недели пришло похолодание. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирскую область под конец рабочей недели пришло похолодание. В пятницу, 25 ноября, температура воздуха опустилась до −25…-29 градусов. А на выходных 26 и 27 числа синоптики обещают похолодание вплоть до −40.

— На выходных погода будет облачной, но преимущественно без осадков. В субботу, 26 ноября температура воздуха днем будет удерживаться на отметке в −24…-29 градусов. Ночью похолодает до −25, −30 местами до −35, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 27 ноября, днем похолодает до −21, −26 градусов, местами до −31. А ночью температура опустится до −29, −34, местами до −40.

Сибирский мороз на этих выходных оказался крепче, чем на Северном полюсе. Там синоптики сервиса gismeteo. Ru обещают похолодание до −29, -34 градусов. Так что новосибирцам стоит запастись теплыми вещами и горячим чаем.

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