Медиаресурс КП-Новосибирск стал главным по цитируемости в регионе

У КП-Новосибирск индекс цитирования – 93, тогда как у ближайших конкурентов – по 71. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Эксперты сервиса «Медиалогия» обнародовали рейтинг новосибирских СМИ за III квартал 2022 года. По свежим данным, медиаресурс КП-Новосибирск - самый цитируемый в Новосибирске и области. На первое место он вышел еще летом, но теперь еще больше оторвался от конкурентов.

Оценить уровень успешности лидера можно по цифрам. У КП-Новосибирск индекс цитирования – 93, тогда как у ближайших конкурентов – по 71.

- Что означает высокий индекс цитирования? Он значит, что не только читатели, но даже профессиональные журналисты из других СМИ ищут у нас новости, чтобы процитировать. И цитируют. Авторитетный сервис аналитики российских СМИ признал наше лидерство. Это, с одной стороны, просто приятно. С другой, есть журналистский азарт: наша редакция чувствует себя сборной, которая громит всех соперников на большом чемпионате и понимает, что расслабляться ей не стоит, - прокомментировала главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева.

Она обещает, что «Комсомолка» и дальше будет поставлять читателям эксклюзивные новости и расследования с самыми важными подробностями.

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