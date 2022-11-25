Председатель Заксобрания Новосибирской области встретился с женами мобилизованных сузунцев

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел встречу с женами мобилизованных сузунцев. Фото: Заксобрание НСО

В канун Дня матери Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел встречу с женами мобилизованных сузунцев.

Встреча с женщинами, мужья которых являются мобилизованными, добровольцами, контрактниками, а также кадровыми военными прошла в администрации Сузунского района. У каждой из женщин своя история, в каждой семье — двое и больше ребятишек. На встрече со спикером регионального парламента женщины обсудили меры поддержки семей мобилизованных граждан.

33-х летний отец двоих сыновей 5-ти и 10-ти лет ранее работавший с одном из подразделений МВД получил повестку и на следующий же день явился на призывной пункт.

— Собрался спокойно, без всяких истерик, слез. Сказал: «Родина зовет, значит надо! Кто если не я?» — цитирует своего мужа Яна Петкау. — Он хороший стрелок, всегда сдавал нормативы на отлично, стрессоустойчив и сейчас наверно, он больше нас поддерживает, чем мы его. Муж всегда говорит, что у него все хорошо, и чтобы я даже думать не смела, что он не вернется. Дети в этой ситуации рано взрослеют, все понимают и говорят, что папа — герой.

В настоящее время мужчина изучает новую для него профессию — оператор дрона. В будущем будет работать на передовой со штурмовой бригадой.

Андрей Шимкив спросил у жен мобилизованных граждан как работает областной закон, принятый Законодательным Собранием Новосибирской области о льготах для семей мобилизованных, все ли получают выплаты по сто процентной оплате за посещение детского сада, компенсацию пятидесяти процентов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Женщины подтвердили, что все положенные от государства выплаты получают, также отметили, что все выплаты получают и их мужья. Но, помимо официальных выплат, Андрея Шимкива интересовали и бытовые условия проживания семей.

— Это наша обязанность, нас всех, поддержать этих женщин. Я просил своих коллег депутатов наладить работу с женами и матерями мобилизованных. Считаю, что это наш долг и цель тут одна — помочь людям как можно легче пережить разлуку, дождаться своих мужей, сыновей. У нас сильный народ, но наша святая обязанность помочь им по крайней мере с бытовыми элементарными проблемами. Вот сегодня озвучили — труба порвалась, а попробуй ее сделай сам, тем более женщина. Вот в таких вещах и помогаем, — отметил Андрей Шимкив.

Спикер Заксобрания также поздравил участниц встречи с наступающим праздником с Днем матери, который отмечается в России 27 ноября.

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