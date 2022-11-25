В Новосибирске здание бывшего автовокзала достроят на деньги частного инвестора

Здание бывшего автовокзала, расположенное на Красном проспекте, будут достраивать на деньги частного инвестора. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Здание бывшего автовокзала, расположенное на Красном проспекте, будут достраивать на деньги частного инвестора. Об этом в эфире радиостанции «Городская волна» сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что мэрия не является собственником этого строения. Муниципалитет нашел инвестора, чтобы тот завершил строительство объекта.

По словам градоначальника, после облагораживания частник будет использовать здание в административных целях.

− Жилья там не будет, здание приспособят под офисные и административные нужды, − объяснил Анатолий Локоть.

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