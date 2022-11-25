Многодетным мамам Новосибирской области вручили знак отличия «За материнскую доблесть» в Правительстве региона

С 2008 года в Новосибирской области уже больше 1200 женщин получили знак отличия «За материнскую доблесть». Фото: Правительство НСО

С 2008 года в Новосибирской области уже больше 1200 женщин получили знак отличия «За материнскую доблесть». В преддверии Дня матери Губернатор Андрей Травников и первый заместитель Председателя регионального Заксобрания Андрей Панфёров вручили эту важную награду ещё 21 жительнице нашей области, которые воспитывают пять и более детей.

Особые слова благодарности Губернатор произнес в адрес тех многодетных семей, которые приняли решение взять в свои семьи детей Донбасса, дали им шанс на нормальное мирное детство — без взрывов и необходимости прятаться в подвалах.

— С каждым годом мы все больше возвращаемся к нашим традиционным ценностям. Среди которых — обычная семья, уважение ко взрослым, в первую очередь — к родителям, ценности воспитания — и в семье, и в образовательных учреждениях. И мне кажется знаковым, что в этом году Президент нашей страны Владимир Путин принял решение о возрождении звания «Мать-героиня». Уверен, что среди обладательниц этой награды будут и жительницы Новосибирской области, — подчеркнул глава региона.

Среди женщин, которые сегодня получили знак отличия «За материнскую доблесть» 14 воспитывают пять детей, пять женщин — с шестью детьми, мама из Татарского района воспитывает семерых детей, а из Искитимского — восьмерых.

Всего в Новосибирской области более 41 тысячи семей, в которых воспитывают по пять и более детей.

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