В Новосибирске на улице Дальней загорелся частный дом

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Фото: АСТ-54

В пятницу, 25 ноября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. О ЧП рассказали в группе «АСТ-54».

Строение располагается на улице Дальней.

− Огонь охватил крышу дома, − сообщили очевидцы.

Причины пожара на данный момент неизвестны. Некоторые пользователи сети предположили, что возгорание могло произойти из-за неисправного печного оборудования.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о пожаре в заброшенном бараке в Октябрьском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber