В Новосибирске на улице Дальней загорелся частный дом

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Фото: АСТ-54
В пятницу, 25 ноября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. О ЧП рассказали в группе «АСТ-54».
Строение располагается на улице Дальней.
− Огонь охватил крышу дома, − сообщили очевидцы.
Причины пожара на данный момент неизвестны. Некоторые пользователи сети предположили, что возгорание могло произойти из-за неисправного печного оборудования.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о пожаре в заброшенном бараке в Октябрьском районе.
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