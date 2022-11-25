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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 9:29

В Новосибирске на улице Дальней загорелся частный дом

Огонь объял крышу строения
Анастасия ХРОМЫХ
В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Фото: АСТ-54

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Фото: АСТ-54

В пятницу, 25 ноября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. О ЧП рассказали в группе «АСТ-54».

Строение располагается на улице Дальней.

− Огонь охватил крышу дома, − сообщили очевидцы.

Причины пожара на данный момент неизвестны. Некоторые пользователи сети предположили, что возгорание могло произойти из-за неисправного печного оборудования.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о пожаре в заброшенном бараке в Октябрьском районе.

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