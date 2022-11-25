Перекресток Ватутина и Планировочной в Новосибирске закроют до весны

На пересечении улиц Ватутина и Планировочной ограничат проезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пересечении улиц Ватутина и Планировочной ограничат проезд. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Участок перекроют с 17 декабря 2022 года по 1 апреля 2023 года. Объехать перекресток можно будет по улицам Планировочной и Выставочной.

Ограничения вводят из-за возведения четвертого моста через реку Обь. Подрядчик будет выносить коммуникации из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда.

В мэрии призвали водителей быть особенно внимательными и соблюдать ПДД.

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