Перекресток Ватутина и Планировочной в Новосибирске закроют до весны

На пересечении улиц Ватутина и Планировочной ограничат проезд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На пересечении улиц Ватутина и Планировочной ограничат проезд. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Участок перекроют с 17 декабря 2022 года по 1 апреля 2023 года. Объехать перекресток можно будет по улицам Планировочной и Выставочной.
Ограничения вводят из-за возведения четвертого моста через реку Обь. Подрядчик будет выносить коммуникации из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда.
В мэрии призвали водителей быть особенно внимательными и соблюдать ПДД.
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