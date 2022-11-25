«В бушлате и с винтовкой»: сибирячка сделала косплей курдского снайпера из популярной игры

Девушка уже несколько лет шьет костюмы суперсолдат. Фото: Кира Митенкова, vk.com/kmitenkova_photoarts

Новосибирская косплей-модель Ольга Хаку воплотила образ девушки-снайпера из популярной игры Metal Gear Solid о суперсолдатах. Совместный фотопроект с KIRA Photoarts собрал тысячи просмотров в соцсетях.

По сюжету MSG снайпер Вульф может сутками ждать жертву. Фото: Кира Митенкова, vk.com/kmitenkova_photoarts

- Образ Снайпера Вульф я выбрала из-за некой внешней схожести: высокая, худая, с недовольным лицом. Пошив костюма занял всего пару недель, известная фигурка персонажа помогла раскрыть детали. А вот с винтовкой PSG-1 были проблемы, мою реплику не доставили вовремя, пришлось взять чужую, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Хаку. – Затем фотографу Кире захотелось показать молодую Вульф из прошлого. То как «Биг Босс» под именем «Саладин» заберёт ее себе «под крыло». Нужно было придумать какой-то подходящий внешний вид, поэтому на ум пришел бушлат. 80-90-е, военное время, бедные деревни, думаю это как раз то, что могло быть из одежды у Вульф.

Фотосессия собрала тысячи просмотров в соцсетях и восторженные отзывы. Фото: Кира Митенкова, vk.com/kmitenkova_photoarts

Согласно легенде компьютерной игры, девушка – снайпер Вульф родилась в деревне курдов и помогала курдским повстанцам, прежде чем вступила в отряд элитного спецназа. Неожиданно для фанатов, публикация фотосессии совпала с началом конфликта Турции и сирийских курдов.

- Я никогда не делаю косплеи или съемку с привязкой к каким-то темам, но иногда публикации так уж выпадают случайно, – сообщила сибирячка Ольга Хаку.

Ольга занимается косплеем 2017 с года, последние несколько лет создает образы на военную тематику из вселенной компьютерной игры Metal Gear Solid. Работы сибирячки собирают тысячи лайков и восторженные отзывы, в том числе от мирового гуру игровой индустрии Хидео Кодзима. Один из последних косплеев девушки-снайпера Skulls оказался в числе лучших на фестивале Supercon Halloween.

Постановочные фото схожи со съемками военкоров. Фото: Кира Митенкова, vk.com/kmitenkova_photoarts

Подписчики оказались в восторге:

- Фото в руинах выглядят как документальные съёмки!, - уверен фанат косплея.

- Можно на всякие выставки военных фотографов отправлять, и не всякий заметит разницу, - говорит подписчица.

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