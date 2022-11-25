Сбер усилил поддержку агропредприятий Сибири

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Еще 10,3 млрд рублей было выдано подразделениями Сбера малому и микробизнесу.

Подавляющее большинство кредитов выдается аграриям по льготной программе Министерства сельского хозяйства - кредит по льготной ставке до 5% на оборотные цели сроком до года или для инвестиционного финансирования сроком до пятнадцати лет.

Лидером по выдачам агрокредитов является Алтайское отделение банка: здесь с начала года сельхозпредприятия получили 10,7 млрд рублей, эта сумма примерно поровну делится между крупным и малым бизнесом. В Новосибирской области крупный и средний бизнес по льготной программе получил 2,8 млрд рублей, еще около 1,5 млрд - малый и микробизнес.

С начала года отделения Сбера заключили несколько соглашений о сотрудничестве на «Днях поля», прошедших в ряде сибирских регионов. Так, в Новосибирске соглашение было заключено с компаний «Агротрак», занимающейся поставкой деталей и комплектующих для сельскохозяйственной техники.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Развитие агропромышленного комплекса - одна из основ стабильности экономики. Несмотря на ярко выраженную сезонность полевых работ, наши сервисы и решения могут помогать круглогодично - кредитное финансирование может использоваться для приобретения оборудования и подготовки сельхозтехники. Поддержка отечественного бизнеса является важным направлением деятельности Сбера. Мы развиваем, создаем и актуализируем не только кредитные, но и технологичные решения для аграриев - наши разработки в сфере искусственного интеллекта уже успешно применяются в области зондирования земли и прогнозирования урожайности, автоматизации севооборота, оценки эффективности использования земельного банка и других направлениях.