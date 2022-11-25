Более 113 тыс. предприятий прошли диагностику своего бизнеса через цифровую платформу МСП.РФ

Изображение: МСП.РФ

Каждый пользователь сервиса «Расчет рейтинга бизнеса и комплексные услуги» может бесплатно провести анализ деятельности предприятия на основе данных из официальных источников, включая ФНС, Банк России, МВД, ФССП, ЕИС и др. Для прохождения диагностики на МСП.РФ., достаточно заполнить небольшую электронную анкету. По итогам скоринга на руках у предпринимателя будет объективная картина состояния его дел. Также он сможет выбрать готовые пакеты региональных комплексных услуг и подать онлайн-заявку на их получение.

- В середине октября мы расширили функционал сервиса «Расчет рейтинга бизнеса» и включили в него получение комплексных региональных услуг. Для пользователей это дополнительное удобство: после прохождения диагностики и получения результатов им предлагаются пакеты региональных комплексных услуг. Это меры поддержки, которые максимально подходят конкретному бизнесу с учетом присвоенного рейтинга», - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что пользователю рейтинг дает возможность узнать каким его видит государство, в том числе, есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия предоставленной господдержки и т.д.

В Топ-10 регионов по количеству пройденных диагностик вошли Московская область, Пермский край, Ростовская, Самарская, Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

Воспользоваться сервисом оценки и узнать рейтинг предприятия с помощью инструментов Цифровой платформы могут как юридические лица, так и ИП. Для этого им необходимо быть в Едином реестре малых и средних предприятий и авторизоваться на МСП.РФ через «Госуслуги».