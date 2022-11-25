СГК покупает роботов для обследования теплосетей в Новосибирске и еще трех городах

Новые комплексы планируют ввести в работу в 2023 году. Фото: СГК Новосибирск
Сибирская генерирующая компания покупает четырех роботов для диагностики теплосетей. Их будут использовать в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Кемерове.
Роботов собирают в Санкт-Петербурге, сообщили в Телеграм-канале СГК Новосибирск. В компании уточнили, что для функционирования комплексов не требуются раскопки.
Суть работы прибора такова – его помещают в тепловую камеру, и он начинает движение по трубопроводу. Робот производит оценку важных показателей. Среди них – толщина стенки трубы, состояние металла и так далее.
− Роботы не заменят гидравлические испытания, но эффективно их дополнят, − отметили в публикации.
Новые комплексы планируют ввести в работу в 2023 году.
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