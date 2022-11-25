Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об открытии нового здания театра Афанасьева

Новое здание театра Афанасьева планируют сдать до конца года. Фото: правительство НСО

Новое здание театра Афанасьева планируют сдать до конца года. Такое заявление сделал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами 25 ноября.

Театр располагается на улице Максима Горького. Он должен был открыть свои двери для посетителей еще в августе.

По словам градоначальника, все строительные работы уже завершены. Заминка со вводом здания в эксплуатацию произошла из-за проблем с поставкой оборудования.

− Предполагалось импортное оборудование, но пришлось его заменять, − объяснил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил – никаких препятствий для открытия театра в 2022 году он не видит.

Ранее КП-Новосибирск писала, что премьеру спектаклей в новом здании наметили на начало января.

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