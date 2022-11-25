Пятерых детей-героев наградили в правительстве Новосибирской области

В Новосибирской области наградили самых маленьких, но отважных героев настоящими медалями. Фото: Правительство НСО.

Пятерых школьников-героев из Новосибирской области наградили медалями «За проявленное мужество» и памятными подарками. Торжественная церемония прошла 24 ноября по итогам Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Детей награждали члены Совета Федерации от Новосибирской области Александр Карелин и Владимир Городецкий, представители Минобра региона и главного управления областного МЧС России.

– В 2022 году в Совет Федерации поступило 154 представления на юных героев, совершивших подвиги, в том числе, и на пятерых ребят из Новосибирской области, – сообщил Владимир Городецкий.

Волонтер Ирина Барановская из авиастроительного лицея участвовала в поисках ребенка и тушила пожар. Марк Лаубер из школы № 2 в Оби спас утопающего. Воспитанница детского сада № 1 «Сказка» из Коченевского района Надежда Степанова спасла из огня своего трехлетнего брата. Ученик школы № 65 в Новосибирске Роман Чернов и учащийся Казанской школы Баганского района помогали тушить пожары в жилых домах.

Родители, воспитавшие настоящих героев, получили благодарственные письма от Совета Федерации, Минобра Новосибирской области и главного управления МЧС России по региону.

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