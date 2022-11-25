В Новосибирске дело о взятке бывшей замглавы УФССП Кирилловой дошло до суда

В Новосибирской области утвердили обвинение бывшей замглавы УФССП. Фото: УФССП / Олег ЗОЛОТО.
В Новосибирске бывшую замначальника федеральной службы судебных приставов региона Елену Кириллову будут судить по двум уголовным статьям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Кириллову обвинили в получении взятки за незаконные действия и в злоупотреблении полномочиями. По первой статье ей грозит до 8 лет лишения свободы, по второй – до 4.
Четыре года назад ей заплатили 50 тысяч рублей за то, чтобы она разрешила должнику уехать из России, сняв запрет. Позже она сняла запрет бесплатно с другого должника.
Ранее Елена Кириллова занимала должность руководителя отдела судебных приставов по Ленинскому району. Задержали ее уже как заместителя главы управления по Новосибирской области.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинением направят в Ленинский районный суд.
Напомним, сейчас Елена Кириллова находится под домашним арестом.
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