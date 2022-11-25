Новосибирская область продемонстрировала свой инвестиционный потенциал на форуме «ИнПарк»

В Новосибирской области построят крупные промпарки для импортозамещения. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области с 24 по 25 ноября проходит XI Международный форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк». Темой форума стало развитие промышленной инфраструктуры и импортозамещение. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Новосибирская область занимает лидирующие позиции по созданию индустриальных парков.

Глава Минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников подробнее рассказал о том, какие проекты крупных промышленных парков разрабатывают в областном правительстве.

– В Новосибирской области сейчас рассматривается проект технопарка в сфере электронной промышленности. Он предусматривает создание крупнейшего за Уралом центра микроэлектроники для организаций, развития и деятельности проектов в сфере радиоэлектроники, – отметил Лев Решетников.

Более того, в Новосибирской области реализуют один из 8 пилотных экопромышленных парков по переработке отходов. В него инвестируют более миллиарда рублей из средств федерального бюджета. Также подобные предприятия появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областях.

В первый день форума подписали соглашение о строительстве индустриального парка «ПНК Пашино», где будут работать более тысячи специалистов. В него инвестируют около 14 миллиардов рублей. Также был заключен договор о строительстве «Фабрики научного кино» в Академгородке.

– Сегодня Новосибирская область – один из лидеров в стране по созданию индустриальных парков и по использованию мер государственной поддержки, – подчеркнул директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов.

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