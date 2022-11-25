В Бердске пенсионер на «Хонде» погиб, влетев в опору путепровода. Фото: "АСТ-54".

В ГИБДД раскрыли подробности жесткой аварии с кроссовером в Бердске. Ранее сообщалось, что он влетел в бетонные блоки под путепроводом. Очевидцы говорили, что водитель был в машине без сознания. Оказалось, мужчина погиб.

– Водитель 1955 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по автодороге Р-256 со стороны улицы Ленина в сторону улицы Барнаульская. На 38 км. трассы Р-256 совершил наехал на опору путепровода, – говорится в сообщении Госавтоинспекции НСО.

Травмы, полученные в результате столкновения, стали смертельными для пенсионера.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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