Новосибирцу назначили 14 лет колонии за финансирование терроризма

В Новосибирске мигранту, заплатившему террористам 2,4 млн рублей, вынесли приговор. Фото: другой источник.

В Новосибирске вынесли приговор мигранту, финансировавшему террористов. В общей сложности он перевел им свыше 2,4 млн рублей. Об этом рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

– Мадумаров Фарход Момунжанович собирал на свою банковскую карту деньги на «джихад». Затем переводил их за рубеж террористам, – пояснили в ведомстве.

В отношении него возбудили и расследовали дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма».

1-й Восточный окружной военный суд признал Мадумарова виновным. Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Часть наказания, 5 лет, он будет отбывать в тюрьме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber