Новосибирцу назначили 14 лет колонии за финансирование терроризма

В Новосибирске мигранту, заплатившему террористам 2,4 млн рублей, вынесли приговор. Фото: другой источник.
В Новосибирске вынесли приговор мигранту, финансировавшему террористов. В общей сложности он перевел им свыше 2,4 млн рублей. Об этом рассказали в УФСБ по Новосибирской области.
– Мадумаров Фарход Момунжанович собирал на свою банковскую карту деньги на «джихад». Затем переводил их за рубеж террористам, – пояснили в ведомстве.
В отношении него возбудили и расследовали дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма».
1-й Восточный окружной военный суд признал Мадумарова виновным. Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Часть наказания, 5 лет, он будет отбывать в тюрьме.
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