Глава СКР Бастрыкин проконтролирует расследование убийства 20-летней девушки под Новосибирском

Расследование убийства 20-летней девушки под Новосибирском проконтролирует Бастрыкин. Фото: предоставлено матерью погибшей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь взял на контроль дело об убийстве 20-летней девушки Анастасии в Маслянино под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Мама погибшей, Оксана Новоселова, рассказала о неэффективном расследовании убийства на шоу у Малахова. После этого председатель СКР потребовал у новосибирских следователей повторно предоставить доклад об обстоятельствах дела.

Напомним, тело Анастасии нашли спустя полгода после того, как она пропала. Родные считают, что ее пытались изнасиловать, а потом убили. Затем было найдено видео последних часов жизни девушки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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