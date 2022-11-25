В Новосибирске бомж представился дворником, чтобы попасть в многоэтажку

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

На большинстве охраняемых Агентством объектов пребывание посторонних лиц, особенно находящихся в нетрезвом и антисанитарном состоянии, - строго запрещено. Узнав, что в здание зашёл бомж, администраторы сразу нажимают тревожную кнопку, чтобы охранники вывели бездомного. Зловонный запах, неприятный внешний вид и асоциальное поведение бомжей пугают сотрудников и клиентов.

И какое бы сочувствие эти бедолаги ни вызывали, выгонять их приходится на улицу - в буквальном смысле.

Вчера, 24 ноября, в 09:38 утра, гвардейцы вывели бездомного, искавшего приют в Агентстве недвижимости на Красном проспекте. В 11:14 - бомжа, уснувшего в кофейне на Вокзальной магистрали. В 15:43 выводили ещё одного бездомного, зашедшего погреться в супермаркет на ул. Кубовая, а в 17:52 - пьяного мужчину без определённого места жительства, зашедшего в медицинский центр на ул. Героев Революции.

Самым хитрым оказался бомж, искавший ночлег сегодня ночью в жилом доме на ул. Челюскинцев. В 4:04 утра он позвонил по домофону в одну из квартир и, представившись дворником ЖЭУ, попросил впустить его для чистки мусоропровода. Хозяйка квартиры открыла ему дверь, а потом, засомневавшись в правдивости его слов, позвонила в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, и, в рамках реагирования по услуге «Безопасный двор», вызвала ГБР.

Прибывшие на место вызова гвардейцы обнаружили на лестничной площадке седьмого этажа хитрого бомжа. Он уже успел выкурить папиросу и разложить на полу нехитрую снедь: бутылку спиртного, хлеб и чеснок. Гвардейцы были вынужден прервать пикник и вывести его на улицу.

«Проблема лишних людей» встала особенно остро после упразднения так называемых вытрезвителей, куда в подобных случаях можно было передавать бездомных. Никакого решения эта проблема до сих пор, к огромному сожалению, так и не получила.