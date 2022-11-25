В Новосибирске смонтировали первую вывеску с названием на станции «Спортивная»

В Новосибирске на строящейся станции метро смонтировали вывеску. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске на новой станции метро «Спортивная» установили первую вывеску с названием. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика, компании «СпецТрансСтрой».

Всего на станции смонтируют пять вывесок. Их отлили из алюминиевого сплава. Название подсветят изнутри специальные лайтбоксы.

Также на станции почти закончили монтировать фасад, специалисты устанавливают последние витражи.

Так сейчас выглядит почти завершенное здание станции. Фото: СпецТрансСтрой.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала дороги возле строящейся ледовой арены, которые были построены с нарушениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber