«Водитель без сознания»: в Бердске кроссовер на скорости залетел между блоками под путепроводом

В Бердске кроссовер на скорости залетел между блоками под путепроводом. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 25 ноября, в Бердске произошло жёсткое ДТП. Там кроссовер на скорости залетел между бетонными блоками и застрял между ними. Произошло это на участке между улицами Вокзальной и Барнаульской. На месте аварии работают спасатели.

– Кроссовер Honda CR-V при невыясненных обстоятельствах залетел между бетонными блоками под путепроводом, – говорится в сообщении «АСТ-54».

В комментариях очевидцы написали, что в аварии пострадал водитель кроссовера.

– Может быть уснул или плохо стало за рулем? Сейчас мимо проезжали, водитель в машине без сознания, – пишут очевидцы.

Причину случившегося установят специалисты. Информация уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber