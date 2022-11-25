В новосибирском торговом центре открылся магазин Mango

В Новосибирске открылся магазин одежды Mango. Фото: Галерея Новосибирск.

К «Черной пятнице», 25 ноября, новосибирцам-шопоголикам сделали подарок. В торговом центре «Галерея Новосибирск» вновь заработал магазин одежды Mango. Он расположен на первом этаже, как сообщают на сайте ТРЦ.

При этом в бутике не только распродают прошлые коллекции испанского бренда со скидками до 70 %, но также скоро завезут новые.

Напомним, магазин в числе прочих известных зарубежных брендов приостановил работу в России с марта. Летом модные бутики начали открывать свои двери для покупателей.

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