Пробки в 6 баллов и массовые аварии сковали движение по улицам Новосибирска утром 25 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 25 ноября сковали 6-балльные пробки. Также на нескольких улицах произошли аварии, передает «2ГИС».

Пробки на проезде Энергетиков, площади Труда, Райсовета, улицах Широкой и Станционной. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского. Сложно проехать по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Аварии на левом берегу на Петухова, Советском шоссе и Сибиряков-Гвардейцев. На Октябрьском мосту – затор.

На правом берегу затруднено движение на Бориса Богаткова, Никитина, Кирова и Восход. Аварии и заторы на Бориса Богаткова, проспекте Дзержинского и улице Объединения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber