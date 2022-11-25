Космонавт Анна Кикина с МКС ответила на вопросы детей из новосибирского планетария

Уроженка Новосибирска и космонавт Анна Кикина пообщалась с учениками Детско-юношеского центра «Планетарий». Фото: vk.com/spacex

Уроженка Новосибирска и космонавт Анна Кикина пообщалась с учениками Детско-юношеского центра «Планетарий». В прямой эфир к ребятам она вышла прямо из космоса, с Международной космической станции, где она работает уже 45 суток.

— Анна Юрьевна поделилась своими впечатлениями от полета, рассказала, что ее изумило, когда она попала на станцию, с чем можно сравнить чувство невесомости, какие праздники космонавты празднуют, как выглядит Новосибирск из Космоса, чего ей не хватает в полете и поет ли она песню «Земля в иллюминаторе», — рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Напомним, Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса. На МКС она прибыла 7 октября 2022 года. Туда она отправилась в составе экипажа из 4-х человек на корабле crew dragon компании Илона Маска spaceХ. Помимо Анны на орбиту прибыли еще три астронавта — астронавты из США и Японии. В эту экспедицию Анна Кикина отправилась по программе МКС Роскосмос и nasa. Она предполагает перекрестные полеты трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.

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