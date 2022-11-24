В Новосибирске открылась первая кулинарная студия для детей с проблемами слуха

В Новосибирске открылась первая в городе кулинарная студия для детей с проблемами слуха. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске открылась первая в городе кулинарная студия для детей с проблемами слуха. Здесь ребята учатся готовить вместе с родителями, ассистентами и переводчиками русского жестового языка.

— В программе — правила безопасности в кухонном пространстве, нормы этикета, секреты приготовления вкусных и полезных блюд от профессиональных поваров, а также возможность творить, следуя своей фантазии, — сообщили в правительстве региона.

ребята учатся готовить вместе с родителями, ассистентами и переводчиками русского жестового языка.

К проекту уже присоединились 50 ребят. На первом занятии с детьми готовят простое, но одновременно всеми любимо блюдо — итальянскую пиццу. Но в дальнейшем их ждут рецепты из кухонь народов мира, а также специальное меню, составленное с учетом их пожеланий.

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