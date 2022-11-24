В Новосибирской области в первом чтении приняли бюджет на 2023 год с дефицитом в 34 миллиарда

В Новосибирской области Заксобрание в первом чтении приняло закон о бюджете на 2023 год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области Заксобрание в первом чтении приняло закон о бюджете на 2023 год. Прогнозируемый общий доход региона в следующем году — 243, 93 миллиарда, расходы — 277, 67 миллиарда. Таким образом, дефицит составит 33, 74 миллиарда.

Как отметили в Заксобрании, на следующий год бюджет будет преимущественно социально ориентированным. На соцобязательства в нем заложено более 50 миллиардов рублей. В приоритете — повышение зарплат бюджетникам, индексация соцвыплат, господдержка АПУ, транспортное обслуживание и нацпроекты.

Кроме того, был рассмотрен законопроект об индексации пособий молодым семьям при рождении ребенка. Возможно, в следующем году эти выплаты удастся увеличить на 10%.

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