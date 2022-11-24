«Везде горит свет, в квартире никого»: очевидцы сообщили о мертвом мужчине на балконе дома в Бердске

Жители Бердска сообщили в соцсетях о мертвом мужчине на балконе жилого дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Бердска сообщили в соцсетях о мертвом мужчине на балконе жилого дома. По словам местных жителей, его заметили на улице Карла Маркса, 25.

— Везде горит свет, в квартире больше никого нет. Вызвали полицию — приехали. Будут взламывать дверь, — цитирует очевидцев паблик «АСТ-54 black».

Очевидцы предполагают, что мужчина покончил с собой. В Следственном комитете по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что следователи прибыли на место происшествия, однако не смогли попасть в квартиру. Обстоятельства случившегося выясняются.

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