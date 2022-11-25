«Жутко кричала на обочине»: новосибирцы спасли хаски, сбитую на трассе

Собака лежала на обочине и кричала. Фото: t.me/help_husky_nsk

Новосибирцы спасли хаски Фриду, умиравшую на обочине улицы Большая в Ленинском районе. В ночь на 22 ноября сибирячка не смогла проехать мимо стонущего пса:

- Неравнодушные люди подобрали на трассе сбитого хаски, собака лежала на обочине и жутко кричала, не могла встать, вся в кровище. Другие водители равнодушно проезжали мимо. Волонтеры отвезли её в ближайшую ветклинику. Когда узнали примерную стоимость лечения, они поняли, что самостоятельно не справятся и написали в наш чат. Спасибо за такую отзывчивость и доброту, - сообщила КП-Новосибирск руководитель группы помощи ездовым собакам Husky_help Яна Болсуновская.

Волонтеры собирают средства на операцию. Фото: t.me/help_husky_nsk

Ветеринары нашли у собаки множественные травмы: вывихи суставов, переломы, оторванное небо от десны, гематомы и ссадины. Собака не могла встать. Волонтеры объявили сбор на операцию в 60 тысяч рублей. Также они стали разыскивать очевидцев ДТП. К вечеру посты о хаски Фриде в соцсетях помогли найти ее хозяев, но это не помогло:

-Владельцы сказали, что она гуляет сама по себе, потом стали говорить якобы она сорвалась с поводка. Мы договорились встретиться в ветклинике, они перестали брать трубки и не приехали. Ветеринары забрали собаку на операцию, мы продолжаем сбор, - рассказала Яна Болсуновская.

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