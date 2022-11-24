В Новосибирске волонтеры спасают собаку, которую избил охранник бизнес-центра

В Новосибирске волонтеры спасают собаку, которую охранник пинками выгнал из бизнес-центра на улице Сакко и Ванцетти. Фото: animal_nsk-Новосибирск

В Новосибирске волонтеры спасают собаку, которую охранник пинками выгнал из бизнес-центра на улице Сакко и Ванцетти. Напомним, история произошла в среду, 23 ноября: животное пустили погреться в прихожую БЦ неравнодушные люди, но охрану это не устроило. Тогда, по словам очевидцев, охранник пинками выгнал собаку обратно на улицу. В какой-то момент, после очередного удара, животное упало на землю, и не могло пошевелиться.

— Первую помощь собаке оказали неравнодушные люди, доставив её в клинику. Попросили нас взять опеку над ней. На данный момент собака находится в ветклинике.

Случай серьезный, собака больна, стадия её заболевания неизвестна, нужна полная диагностика, — сообщают волонтеры в группе Вконтакте animal_nsk-Новосибирск. — Собаке около 8 лет, ей жить и жить ещё. О хозяине мы ничего не знаем, да и что тут знать. Всё на лицо. Больную, немощную, просто вышвырнули за порог и всё. Мы очень хотим помочь этой собаке и побороться за ее жизнь.

Если вы хотите помочь волонтерам в спасении собаки, свяжитесь с нами по номеру телефона 8-923-145-11-03.

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Об этом в соцсетях рассказали очевидцы (подробнее).

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