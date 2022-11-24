Папайя, манго и лайм: в Новосибирск поступают крупные партии экзотических фруктов из Таиланда

Около пяти тонн экзотических фруктов ввезли в Новосибирск из Таиланда в ноябре.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Около пяти тонн экзотических фруктов ввезли в Новосибирск из Таиланда в ноябре. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Новосибирской и Томской областям.
Как отмечают специалисты, объемы поступления растительной продукции из Таиланда увеличились. Так, только за ноябрь количество ввезенных в Толмачево плодов в полтора раза превзошло показатели аналогичного периода 2021 года.
В Новосибирск привезли папайю, манго, лайм, дуриан, маракуйю, джекфрут и другую «экзотику». Были в этом списке и более известные сибирякам продукты – ананасы, арбузы, помело, бананы.
Все фрукты прошли фитосанитарный контроль.
− Организациям-получателям грузов выдали соответствующие акты для дальнейшей реализации на территории Новосибирской области и за ее пределами, − отметили в Россельхознадзоре.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер