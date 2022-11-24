Папайя, манго и лайм: в Новосибирск поступают крупные партии экзотических фруктов из Таиланда

Около пяти тонн экзотических фруктов ввезли в Новосибирск из Таиланда в ноябре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около пяти тонн экзотических фруктов ввезли в Новосибирск из Таиланда в ноябре. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Новосибирской и Томской областям.

Как отмечают специалисты, объемы поступления растительной продукции из Таиланда увеличились. Так, только за ноябрь количество ввезенных в Толмачево плодов в полтора раза превзошло показатели аналогичного периода 2021 года.

В Новосибирск привезли папайю, манго, лайм, дуриан, маракуйю, джекфрут и другую «экзотику». Были в этом списке и более известные сибирякам продукты – ананасы, арбузы, помело, бананы.

Все фрукты прошли фитосанитарный контроль.

− Организациям-получателям грузов выдали соответствующие акты для дальнейшей реализации на территории Новосибирской области и за ее пределами, − отметили в Россельхознадзоре.

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