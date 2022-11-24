Мать убитой девушки из Маслянино побывала на шоу Малахова

История с 21-летней Анастасией Новоселовой потрясла всех. Фото: личный архив

Мать погибшей девушки из Маслянино Оксана Новоселова стала героиней шоу Андрея Малахова. Сибирячка снялась в выпуске программы «Прямой эфир» для телеканала Россия 1.

История с 21-летней Анастасией Новоселовой потрясла всех. Девушка пропала в Маслянино в ночь на 9 октября 2021 года. Сначала Настя гуляла с подругой, а потом отправилась в местный бар «Изжога». Домой она так и не вернулась… Девушку искали полиция и волонтеры. В апреле 2022 года подросток обнаружил в ручье труп. Оказалось, что это – пропавшая Анастасия Новоселова.

Предварительный осмотр показал, что насильственных следов смерти нет. Однако мать погибшей считает иначе. Ее версия – дочь убили при попытке изнасилования. Дело в том, что джинсы на Насте были разорваны.

У Оксаны Новоселовой осталась масса вопросов о смерти дочери. Поэтому женщина отправилась на ток-шоу к Андрею Малахову.

Передачу показали в эфире 23 ноября. Программа носит громкое название: «Смертельная «Изжога»: кто убил Настю Новоселову».

Оксана уверена, что подруги погибшей дочери что-то скрывают. Сам Андрей Малахов обратился к депутату Виталию Милонову и попросил взять дело под личный контроль.

В СУ СК РФ по Новосибирской области отреагировали на эфир. В Следкоме отметили, что ранее было возбуждено уголовное дело.

− Некоторые участники программы заявили о неэффективности следствия. В связи с критическими высказываниями о ходе расследования уголовного дела Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипову повторно доложить об установленных обстоятельствах, − отметили в публикации.

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