Проект бюджета 2023 года ориентирован на социальную поддержку жителей и реализацию национальных, инфраструктурных проектов

Проект бюджета принят в в первом чтении на сессии Заксобрания Новосибирской области. Фото: Правительство Новосибирской области

Проект главного финансового документа региона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» единогласно принят в первом чтении на сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Среди приоритетов — обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере и реализация национальных и инфраструктурных проектов.

При подготовке бюджета наряду с социальными приоритетами перед региональным Правительством стояли задачи по продолжению строительства уже начатых объектов, обеспечению реализации нацпроектов, инфраструктурных проектов, софинансируемых из федерального бюджета.

Параметры и характеристики областного бюджета представил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он озвучил основные принципы формирования расходной части бюджета. Это обеспечение в бюджетной сфере роста заработной платы и социальных выплат соразмерно росту заработной платы в целом по экономике и изменению потребительских цен; обеспечение роста технологических расходов бюджетных отраслей соразмерно росту цен в экономике; обеспечение реализации национальных, инфраструктурных проектов и программ с условиями софинансирование за счёт средств федерального бюджета, госкорпораций и федеральных фондов. Четвёртый основополагающий принцип — актуализация потребности в средствах на строительство соразмерно удорожанию строительных ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойное строительство начатых объектов.

— Мы обеспечили соблюдение условий софинансирования с федеральным бюджетом, исходя из имеющейся информации, сохранили в составе социальных отраслей ремонтные фонды и предусмотрели ресурсы на закупку оборудования по вводным объектам социального назначения, — подчеркнул Виталий Голубенко.

В целом, доходы областного бюджета на 2023 год спрогнозированы в размере более 243, 9 миллиарда рублей. Расходы — в совокупности с федеральными средствами — более 277 миллиардов рублей. Увеличение собственных доходов ожидается в общей сумме 8,6 миллиардов рублей.

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