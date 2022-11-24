В Новосибирске суд арестовал полицейского за организацию незаконной миграции

В Новосибирске суд отправил под домашний арест полицейского, организовавшего канал нелегальной миграции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске суд отправил под домашний арест полицейского, организовавшего канал нелегальной миграции. На этом настояли следователи.
— Рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отделения МВД, — сообщили в Железнодорожном районном суде. — Его обвиняют в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого под домашний арест на 1 месяц и 24 суток. То есть — до 16 января 2023 года.
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