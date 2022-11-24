Стало известно состояние девочек, сбитых неизвестным на Бронном переулке в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, в каком состоянии находятся девочки-подростки, которых неизвестный водитель сбил в Новосибирске. ДТП произошло в Кировском районе города на улице Бронный переулок. Сообщалось, что после наезда несовершеннолетних увезли в больницу.

– Девочек 2008 и 2009 годов рождения в больнице осмотрели врачи. После чего подростков отпустили домой. Угрозы их жизни и здоровью нет, – рассказали КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Напомним, девочек сбил водитель на неустановленном авто. Если вы были свидетелем происшествия, позвоните по номерам полиции: 232-23-51, 232-23-21.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber