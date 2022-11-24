Проект бюджета Новосибирской области на 2023 год приняли в первом чтении

Теперь депутатам предстоит внести поправки. Фото: Заксобрание НСО

Новосибирские депутаты в первом чтении приняли проект бюджета НСО на 2023 год. Сессия Заксобрания состоялась в четверг, 24 ноября.

«За» проголосовали 66 человек. Один депутат не участвовал в голосовании.

Как отметил первый зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, бюджет остается социально ориентированным. Так, по его словам, на соцобязательства выделили более 50 миллиардов рублей.

Теперь депутатам предстоит внести поправки. Их рассмотрят уже на втором чтении.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в бюджете Новосибирской области предусмотрели расходы на дороги в 2023 году. На дорожный фонд и транспортное обслуживание населения выделили 21 миллиард 997 миллионов рублей.

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