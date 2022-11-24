В Новосибирске сироте, получившей квартиру с долгом в 500 тысяч, выдадут деньги на покупку собственного жилья

В Новосибирске сироте, получившей квартиру с долгом в 500 миллионов, выдадут деньги на покупку собственного жилья. Фото: предоставлено Анной.

В Новосибирске завершилась проверка истории о сироте Анне. Как ранее писала КП-Новосибирск, девушке досталась квартира с долгом в 500 тысяч от умерших родственников. А УК подала на нее в суд, чтобы взыскать деньги, которые задолжали мертвецы.

Прокуратура установила, что с рождения Анна была зарегистрирована в квартире родственников на Путевой улице. Фактически там постоянно не проживала. Там же были зарегистрированы и другие лица, в том числе и судимый брат девушки. Жильцы накопили задолженность в 477 тысяч рублей. 172 тысяч из них взыскали с Анны и ее брата.

– Поскольку прокуратура не наделена полномочиями по обжалованию судебных решений о взыскании этой задолженности девушке оказано содействие в их оспаривании, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Также в ведомстве помогли девушке собрать пакет документов и подготовить обращение в администрацию с заявлением о том, что она не может проживать в квартире, собственником которой не является.

После чего девушку включили в список сирот и тех, кто остался без попечения родителей.

– В силу закона и с учетом ее пожелания при достижении возраста 23 лет она получит социальную выплату на приобретение собственного жилья, – добавили в прокуратуре.

КП-Новосибирск писала, что росла Аня в неблагополучной семье, воспитанием девочки никто не занимался. После смерти матери Аню под опеку взяла родственница, однако затем отдала в детдом. Девочка выросла. Когда попыталась получить жилье как сирота, ей отказали. Сказали, у тебя же есть жилплощадь по наследству. Некоторое время Аня пожила в квартире, делила кров с братом-преступником. После того, как родственник изнасиловал ее подругу, жить там Аня больше не смогла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber