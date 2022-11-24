В Новосибирской области нашли 334 незаконные свалки. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В районах Новосибирской области расположены 334 незаконные свалки, которые подлежат ликвидации. Об этом в четверг, 24 ноября, в прямом эфире радио КП-Новосибирск сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона Динар Фатхутдинов.

– В текущем году в результате прокурорского вмешательства нам удалось ликвидировать 179 свалок. За последние два года – 327. Проблема до конца не исчерпана. По нашим данным, в регионе сейчас насчитывается около 334 несанкционированных свалок, – отметил Динар Фатхутдинов.

Прокуратура принимает меры, чтобы в скором времени их можно было рекультивировать и удалить. Ликвидацией незаконных мест скопления мусора занимаются органы самоуправления или собственники земель, в зависимости от того, каким образом возникли свалки.

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