10 тысяч рублей обещает жительница Новосибирска тому, кто найдёт её кота Пузика. Фото: предоставлено хозяйкой потеряшки-Пузика.

Жительница ОбьГЭСа в Новосибирске ищет своего любимца – кота Пузика. Питомец пропал больше месяца назад. Хозяйка не теряет надежды вернуть котика домой и просит неравнодушных горожан помочь ей в этом.

– 9 октября в районе Сердюкова 6 он выпал из окна. Потом пропал. Есть информация, что его видели по адресу Барьерная 14, около женской консультации. Похоже, живет там в подвалах. Устраиваем туда каждодневные визиты, но пока безуспешно. Пузик совсем домашний. Переживаем, как он без нас! – рассказала КП-Новосибирск хозяйка кота.

Тому, кто вернет Пузика домой, девушка обещает вознаграждение – 10 тысяч рублей. Если вы знаете, где находится Пузик, сообщите в редакцию по телефону: 8-923-145-11-03

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