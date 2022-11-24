В Новосибирской области за год снизилось число безработных

В Новосибирской области стало меньше безработных. Фото: Сергей ГАПОН

В Новосибирской области стало меньше безработных. Об этом на пресс-конференции 24 ноября сообщил замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Спецоперация и объявление частичной мобилизации никак не сказались на уровне безработицы.

− На протяжении всего года наблюдаем снижение уровня безработицы. Сегодня он составляет 0,9%, − подчеркнул Владимир Машанов.

На данный момент не трудоустроены 13 172 новосибирца. Если сравнивать с показателями на 1 марта 2022 года, безработных стало на четверть меньше.

Банк вакансий содержит практически 37 тысяч предложений о работе. Но, что интересно, люди не стали чаще обращаться с просьбами о трудоустройстве.

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