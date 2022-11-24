МТС перевел свои сервисы на единую платформу разработки

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Речь идет о платформе, которая унифицирует процесс разработки, управление производственным процессом, тестированием, интеграциями различных решений оператора, объяснил представитель МТС. Помимо того, платформа позволяет выстраивать рекомендательные системы, системы распознавания и биоидентификации и анализировать поведение пользователей на основе данных в тех или иных сервисах, уточнил он.

В дальнейшем оператор планирует вывести решение на рынок и продавать его как сервис для других компаний. Партнеры смогут подключаться к платформе через API, что позволит им использовать инструменты для построения бесшовных платежей.

- В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании, - заявил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. - Сейчас компания находится «в продвинутой стадии переговоров об использовании The Platform в ряде внешних компаний, в том числе «Медси», добавил представитель оператора.

Среди подобных решений - Platform V от «Сбера», привел аналогию представитель МТС. Компоненты Platform V используются, в частности, в платформе «Гостех», которая объединяет разрозненные государственные информационные системы, которыми пользуются ведомства. Но решение от «Сбера» позиционируется как облачная платформа для разработки бизнес-приложений, в то время как функционал The Platform от МТС значительно шире, подчеркнул представитель оператора.