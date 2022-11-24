Новосибирские ученые обнаружили эффективность чая в борьбе с коронавирусом

Новосибирские ученые обнаружили пользу чая при коронавирусе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирские ученые доказали, что чай помогает вылечиться от коронавируса. Эксперименты провели научные сотрудники института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

Свои доводы они изложили в научной статье «Ингибирующая активность чайных композиций и их составляющих ингредиентов на репликацию SARS-COV-2 in vitro (в пробирке)» в журнале «Юг России: экология, развитие».

Ученые исследовали влияние разных видов чая на зараженную коронавирусом клетку, взятую из почки африканской зеленой мартышки.

Они использовали шесть видов разных напитков без ароматизаторов на основе черного, зеленого чая и каркаде. Противовирусную активность чая исследовали в пробирке, изучая скорость нейтрализации вируса.

Выяснилось, что лучше всего ковид убивают специи гвоздики и черный чай из Непала. Также вирус боится черного чая с добавлением алтайского тимьяна, тмина и корня дягиля, китайского зеленого чая с мятой и лавандой.

Кроме того, активность вируса снижают такие чайные добавки, как измельченная в порошок кожура апельсина и семена аниса, лишайник цетрария, ягоды клюквы.

– Полученные результаты позволяют предположить, что чайные композиции на основе черного и зеленого чая, с добавлением различного растительного сырья могут быть полезны людям при инфекции COVID-19, – сделали вывод ученые.

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